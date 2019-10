O acusado já estava sendo investigado pela venda de maconha

publicado em 22/10/2019

Os policiais da Dise apreenderam um tijolo de maconha, quatro porções da droga e material usado na embalagem (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na tarde desta terça-feira um homem de 33 anos, conhecido como Júnior Gordão, pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Santa Amélia, na cidade. O acusado já estava sendo investigado pela venda de maconha.Segundo informações da Dise, na tarde desta terça-feira, os agentes da Delegacia Especializada realizaram uma abordagem surpresa na residência do traficante, que está localizada na rua Renato Fonseca, e promoveram buscas pelo imóvel, onde encontraram parte de um tijolo de maconha.Conforme os policiais, o entorpecente apreendido tinha o peso de aproximadamente 145 gramas, sendo que após ser preparado e fracionado renderia em torno de 50 porções menores para serem comercializadas aos dependentes químicos. Foram apreendidos também mais quatro porções da droga já pronta para a venda e material usado no preparo.Diante dos fatos, os policiais da Dise deram voz de prisão em flagrante ao homem, sendo encaminhado até a sede da Delegacia Especializada. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e após ser finalizado os trabalhos da Polícia Judiciária, foi levado para uma cadeia da região, onde ficará à disposição da Justiça.