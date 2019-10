Bombeiros ainda não sabem onde o fogo começou, mas ninguém se feriu.

publicado em 31/10/2019

Carro fica destruído após pegar fogo em rua de Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Um carro pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (31) em uma rua no bairro Vila Moreira, em São José do Rio Preto (SP).Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um homem que mora na rua Júlio Prestes viu as chamas e chamou a corporação.O carro ficou destruído após o incêndio. Os bombeiros ainda não sabem onde o fogo começou, mas ninguém se feriu.