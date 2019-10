Marcelo Pinto Cortez deverá cumprir a pena base de 7 anos e seis meses em regime inicial fechado

publicado em 05/10/2019

O julgamento teve início às 9h e terminou por volta das 22h, no Tribunal do Júri de Votuporanga ( Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO Conselho de Sentença julgou e condenou, nesta sexta-feira, a 7 anos e seis meses de prisão Marcelo Pinto Cortez pela tentativa de homicídio de Marcos Ferreira de Souza e Idair Lagoin Ribeiro. O réu estava preso desde o flagrante até junho deste ano. O Tribunal do Júri teve início às 9h e terminou por volta das 22h, no Fórum da Comarca de Votuporanga e foi presidido pelo juiz de Direito, Jorge Canil.Durante a leitura da sentença, o juiz disse que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, em relação aos dois crimes, afastando a absolvição, o privilégio e o motivo fútil quanto à vítima Marcos. Na segunda série, superados os três primeiros quesitos, decidiu-se pela absolvição, quanto à vítima Idair.“As circunstâncias judiciais não são, entretanto, inteiramente favoráveis ao réu, que demonstrou ser possessivo e não se conformar com a separação da ex-companheira, deixando-se dominar por sentimentos de vingança contra o atual companheiro dela, à vítima Marcos”, continuou.Jorge Canil ainda falou foi apurado que todos os atos do réu foram dirigidos para Marcos e em um momento de raiva, efetuou os disparos no interior da residência de um casal de idosos, demonstrando não se importar com as consequências dessa conduta. A pena-base é de 15 anos de reclusão, como não há agravante, foi diminuída pela metade.“Aplico-lhe a pena final de 7 anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, com direto de apelar em liberdade, porque assim foi determinado por superior instância”, afirmou o juiz.Com respaldo, porém, na votação dos jurados, o juiz Jorge Canil absolveu o réu pelo crime contra a vítima Idair Lagoin Ribeiro.Conselho de sentençaO Tribunal do Júri foi composto pelos seguintes jurados: Janete Soares de Lima, Adauto Cervantes Mariola, Márcio Silvano de Souza, Luiz Verissimo Pigioni, Adriana Cristina Cabral Gratão, Milena de Souza Lima e Edmara Cristina dos Reis Cella.Relembre o casoO crime ocorreu no dia 25 de abril de 2017, na residência de uma das vítimas, localizada na rua Leonardo Comar, no bairro Pozzobon. Segundo informações, o réu era ex-companheiro da filha de Idair e, conforme os familiares, não aceitava o fim do relacionamento.No dia do fato, Marcelo teria ido até a residência da Idair, onde estavam a ex-mulher e o atual companheiro, a vítima Marcos Ferreira. Quando chegou no local, o acusado não chegou a entrar na residência e efetuou quatro disparos de arma de fogo contra Marcos, que teria ido em direção a porta para fechá-la.Três disparos atingiram Marcos na região do peito e barriga, já o quarto disparou atingiu a perna de Idair. As vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa.