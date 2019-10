Também foram apreendidas sete aeronaves em Sorocaba, Jundiaí e Americana.

publicado em 11/10/2019

Uma aeronave usada no tráfico internacional de drogas foi apreendida, em Birigui (SP), pela Polícia Civil (Foto: Reprodução)

Uma aeronave usada no tráfico internacional de drogas foi apreendida, em Birigui (SP), pela Polícia Civil.De acordo com a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, que fez a apreensão na terça-feira (8), além dessas aeronaves, outras sete foram aprendidas em Sorocaba e em Jundiaí (SP).A operação para desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico e na lavagem de dinheiro começou em dezembro de 2017.Ainda segundo a polícia, a aeronave apreendida em Birigui estava no nome do suposto chefe da quadrilha, que foi preso no final de agosto na Bahia.Além dele, dez pilotos também foram presos nos estados de São Paulo, Goiás e Amazonas desde que as investigações começaram.