A prisão dos indiciados ocorreu durante o patrulhamento da equipe em combate a criminalidade na cidade

publicado em 01/09/2019

Os bandidos foram levados até a Central de Flagrante de Votuporanga, onde permaneceram à disposição da Justiça ( Foto: Divulgação/Força Tática)

Érika ChaussonPoliciais militares da Força Tática prenderam durante a noite deste sábado três homens após o furto de uma residência, localizada no bairro Pacaembu em Votuporanga. O flagrante ocorreu durante o patrulhamento da equipe em combate a criminalidade na cidade.Segundo informações dos policiais, a equipe localizou um veículo Ford/F350 com três indivíduos, sendo que anotarem a aproximação da viatura policial, demonstraram nervosismo, razão pela qual foram abordados logo em seguida. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com o condutor do veículo de 49 anos e os passageiros, um de 27 anos e o outros de 22 anos.Durante a abordagem, os policiais militares receberam o contato do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) de que um furto em uma residência do bairro Pacaembu havia ocorrido há pouco tempo, sendo que havia sido furtado uma máquina de lavar roupas e uma mesa com tábua de mármore, onde os objetos estava na carroceria de um veículo.Questionados, o trio acabou confessando a prática do crime, sendo que os passageiros contrataram o condutor apenas para realizar o transporte. Na residência, foi constatado que os ladrões quebraram a janela do quarto e danificaram a porta da cozinha para furtar os objetos.Diante dos fatos, a equipe da Força Tática deu voz de prisão em flagrante aos bandidos, sendo encaminhados até o Plantão Policial de Votuporanga. Lá, a autoridade policial tomou ciência do ocorrido e ratificou a prisão dos homens, que permaneceram detidos na carceragem local à disposição da Justiça. Os objetos foram devolvidos à vítima.