O homem passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado grave no momento

publicado em 05/09/2019

Da redaçãoUm homem foi alvejado por um tiro na noite desta quinta-feira (5) na rua Joaquim Franco Garcia, no bairro Jardim Palmeiras, em Votuporanga. Conforme informações preliminares, a vítima estaria perto de um bar e o autor do tiro fugiu do local.“A Santa Casa de Votuporanga informou que E.F.P., de 25 anos, deu entrada nesta quinta-feira (5), às 20h10, vítima de arma de fogo. Ele passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado grave no momento”, informou o hospital.