A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, até a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 17/09/2019

A Polícia Militar compareceu no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito ( Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

Um acidente de trânsito envolvendo carro e motocicleta foi registrado na manhã desta terça-feira, na rua Guaporé, em Votuporanga. O condutor da moto ficou levemente ferido.Segundo informações da Polícia Militar, o piloto seguia pela avenida Brasil e realizou a conversão para adentrar na rua Guaporé, momento em que colidiu na lateral do automóvel, que estava estacionado na rua e estava saindo do local.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado, compareceu no local e socorreu a vítima com ferimentos leves para a Santa Casa local para receber atendimentos médicos.A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.