publicado em 19/09/2019

A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência (Foto: Reprodução)

Da redaçãoUm acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira no cruzamento da rua Guanambi e Antônio Augusto Paes, conhecida como avenida do Lanchopão, no bairro Vila Paes, em Votuporanga. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, deixando um jovem ferido.Segundo informações preliminares, o condutor da motocicleta seguia pela avenida Antônio Augusto Paes, sentido centro-bairro, quando teria sido atingido pelo automóvel, que tentava realizar o cruzamento da via pela rua Guanambi.Com o forte impacto, o motociclista caiu no chão e sofreu ferimentos pela cabeça e no corpo. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado, compareceu no local e socorreu a vítima até a Santa Casa local, aparentemente inconsciente.A Polícia Militar também compareceu no local para registrar a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.