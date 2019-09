Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas que estavam no local disseram que um carro avançou o sinal de 'Pare'.

publicado em 30/09/2019

Carro capotou em cruzamento na região Central de Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Cinco pessoas ficaram feridas após um carro capotar no cruzamento da rua Independência com a Antônio de Godoy em São José do Rio Preto (SP), neste domingo (29).Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas que estavam no local disseram que um carro avançou o sinal de "Pare" e bateu na lateral do carro que capotou.O homem que estava no carro que capotou teve ferimentos na cabeça, mas não precisou de atendimento médico. Outras quatro pessoas que estavam no carro, incluindo uma criança, foram levadas para um hospital particular da cidade.