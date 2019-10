Os policiais militares estavam cientes da prática do crime dos indiciados e iniciaram patrulhamento pelo local

publicado em 30/09/2019

Policiais apreenderam porções de maconha, cocaína e crack, além de material usado no preparo das drogas (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares prenderam durante a madrugada deste domingo um homem e uma mulher pelo envolvimento com o tráfico de drogas, pelo bairro Boa Vista II, em Votuporanga. A equipe estava ciente sobre a prática do crime dos indiciados e iniciaram patrulhamento pelo local.Segundo informações da Polícia Militar ao jornal A Cidade, no patrulhamento, os policiais localizaram os acusados em frente à residência deles e por conta da atitude suspeita demonstrada ao ver a aproximação da viatura policial, realizaram a abordagem.O casal foi submetido a buscas pessoal, onde foi localizada grande quantidade de dinheiro, oriundo do tráfico. Já na busca pela casa, os policiais militares encontraram diversas porções de maconha, microtubos plástico contendo cocaína, além de várias porções de crack e material usado no preparo e embalagem das drogas.Diante dos fatos, a equipe da Polícia Militar deu voz de prisão em flagrante ao casal, sendo encaminhados até o Plantão Policial de Votuporanga, junto com os objetos apreendidos. A autoridade policial presente na delegacia ratificou a prisão dos traficantes, que permaneceram detidos na carceragem local à disposição da Justiça.