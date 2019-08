Próximo ao local, policiais também encontraram materiais usados para plantio e cultivo da planta.

publicado em 26/08/2019

Plantação foi encontra dentro de casa em Engenheiro Schmitt — Foto: Divulgação

A Polícia Militar apreendeu na noite deste domingo (25) 22 pés de maconha encontrados plantados em vasos no distrito de Engenheiro Shimitt, em São José do Rio Preto (SP).Os vasos estavam em um terreno no Bairro São Judas, dentro de uma casa. Próximo ao local, a corporação também encontrou materiais usados para plantio e cultivo da planta.Um homem que estava na casa foi abordado e disse aos policiais que a plantação era do irmão. A droga foi apreendida e o homem levado ao Plantão Policial de São José do Rio Preto (SP), onde foi ouvido e liberado. O caso será investigado.