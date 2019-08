O jovem já possuía antecedentes criminais de ato infracional de roubo e porte de arma de fogo

publicado em 15/08/2019

O menor foi conduzido ao Distrito Policial, onde foi realizado o boletim de ocorrência (Foto: Divulgação/Policia Militar)

Da redação

Na tarde desta quarta-feira (14), a Policia Militar apreendeu um adolescente por tráfico de drogas no município de Ouroeste.

Durante um patrulhamento de rotina, os policiais avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, sendo reconhecidos por diversas denúncias de tráfico de drogas.

De acordo com informações, na casa de um dos jovens, os Policiais encontraram objetos utilizados para o tráfico, uma balança de presição, tesoura, caderno com anotações de nomes e valores, quantia em dinheiro e um aparelho celular com fotos e conversas alusivas ao crime.