Segundo boletim de ocorrência, aluno desmaiou na escola. Ele foi levado ao hospital, onde deu entrada com parada cardiorrespiratória. Vítima possuía quadro convulsivo, relatou tio ao hospital.

publicado em 30/08/2019

Aluno desmaiou na escola e deu entrada com parada cardiorrespiratória no hospital (Foto: Reprodução)

Menino de 11 anos morre após passar mal dentro de escola em GuararapesUm menino de 11 anos morreu nesta quinta-feira (29) após passar mal dentro da sala de aula em uma escola de Guararapes (SP).Segundo boletim de ocorrência, Fabrício Rodrigues da Silva passou mal dentro da sala de aula, onde chegou a desmaiar.O garoto foi levado ao hospital onde chegou com parada cardiorrespiratória, conforme registrado no boletim de ocorrência. Um tio do menino relatou ao hospital que ele possuía quadro convulsivo.O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal onde será investigada a causa da morte.