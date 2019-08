De acordo com a Polícia Rodoviária, acidente aconteceu na madrugada deste sábado (31), mas o veículo foi encontrado por testemunhas somente pela manhã.

publicado em 31/08/2019

Carro capotou na Rodovia Cândido Poloni, em Poloni — Foto: Arquivo pessoal

Dois jovens, de 21 e 22 anos, morreram após o carro em que estavam capotar na Rodovia Cândido Poloni, madrugada deste sábado (31), em Poloni (SP).De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista trafegava pela via quando perdeu o controle da direção e o carro capotou diversas vezes até parar em uma plantação de cana-de-açúcar às margens da rodovia.O veículo capotado foi encontrado somente na manhã deste sábado por moradores que passaram pelo local e acionaram a Polícia Militar.Ainda segundo a PRE, quando os policiais chegaram, as vítimas já estavam sem vida.O corpo de Gabriel José Orlandi e Junio Ferrario Martins de Arruda foram retirados e levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São José do Rio Preto (SP). Ainda não há informações sobre o sepultamento e velório.A Polícia Civil foi acionada para realizar exames periciais. O capotamento será investigado pela Polícia Civil.