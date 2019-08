Acidente aconteceu dentro da casa dele, no bairro Jardim Glória, em Tanabi (SP)

publicado em 09/08/2019

Foi um parente que também estava na casa que chamou o resgate (Foto: Divulgação)

Um jovem de 19 anos morreu na tarde desta quinta-feira (8) depois de receber uma descarga elétrica dentro da casa dele, no bairro Jardim Glória, em Tanabi (SP).De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima Carlos Henrique Batista Sena estava mexendo na fiação de um aparelho de som, quando recebeu a descarga elétrica e teve uma parada cardíaca.Foi um parente que também estava na casa que chamou o resgate. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa de Tanabi, mas não respondeu aos estímulos de reanimação e acabou morrendo.O enterro deverá ser nesta sexta-feira (9), no cemitério Jardim da Igualdade, sem horário definido.Fonte- G1 Rio Preto e Araçatuba