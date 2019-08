De acordo com a polícia, o agressor chegou até acariciá-la nos braços e ainda a ameaçou com uma tesoura

publicado em 03/08/2019

Polícia foi até o Terminal Rodoviário e prendeu o suspeito — Foto: Reprodução

Um homem foi preso nesta sexta-feira (2) em São José do Rio Preto (SP) por tentativa de estupro. O caso aconteceu dentro de um ônibus urbano.Imagens das câmeras do Terminal Rodoviário mostram o momento que a polícia prendeu o homem. Ele tem 37 anos e, de acordo com o boletim de ocorrência, ele estava dentro do ônibus e começou a assediar uma adolescente de 16.De acordo com a polícia, o agressor chegou até acariciá-la nos braços e ainda a ameaçou com uma tesoura. De dentro do ônibus, a menina ligou para polícia, que chegou pouco tempo depois que o ônibus parou no terminal.O tarado foi levado para a delegacia e a delegada disse que ele já é conhecido da polícia, mas por roubo e furto. Ele vai ficar preso e deverá passar por audiência de custódia.