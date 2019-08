O flagrante aconteceu durante patrulhamento da Força Tática em combate ao crime em Votuporanga

publicado em 01/08/2019

Os policiais da Força Tática apreenderam cocaína, dinheiro oriundo do tráfico das drogas e apetrechos para manusear os entorpecentes (Foto: Divulgação/Força Tática)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPoliciais militares da Força Tática prenderam, no fim da tarde desta quarta-feira, um homem de 32 anos pelo envolvimento com o tráfico de drogas pela região Norte de Votuporanga. O flagrante aconteceu durante patrulhamento da equipe em combate ao crime na cidade.Segundo informações da Força Tática, a equipe adentrou na rua Vereador Nelson do Nascimento e se depararam com dois indivíduos em atitudes suspeitas saindo de um local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, que ao ver a aproximação da viatura policial tentaram fugir em uma motocicleta.Ao tentar fugir do local, os indivíduos foram abordados pela equipe da Força Tática rapidamente. Com o apoio da Rocam, os policiais militares realizaram buscas pelo local e encontraram porções de cocaína, grande quantidade de dinheiro proveniente da comercialização dos entorpecentes, além de apetrechos usados para a manipulação da droga.A equipe, então, abordou o traficante de 32 anos, que inclusive já cumpriu pena pelo envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Em virtude da situação, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao homem, que foi conduzido até o Plantão Policial de Votuporanga.A autoridade policial presente no momento do flagrante tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão do acusado, que permaneceu detido na cadeia pública de Votuporanga à disposição da Justiça. Os entorpecentes e demais objetos também foram apresentados no registrado do boletim de ocorrência e permaneceram apreendidos.