Vítima de 37 anos caiu em um buraco em Ecatu, distrito de Tanabi. Homem foi socorrido para Santa Casa de Tanabi, mas precisou ser transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto.

publicado em 15/08/2019

Ciclista foi transferido ao Hospital de Base de Rio Preto — Foto: Reprodução/Google

Um ciclista de 37 anos ficou ferido após cair em uma vala de escoamento de água e permanecer aproximadamente 12 horas dentro do buraco, em Ecatu, distrito de Tanabi (SP).De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem pedalava na noite de terça-feira (13) em uma estrada de terra, que liga os municípios de Cosmorama a Ecatu, quando caiu no buraco, localizado às margens do trilho de trem.Com a queda, o ciclista sofreu ferimentos no rosto, cabeça, braços, tórax e chegou a ficar inconsciente.Moradores passaram pela estrada de terra na manhã de quarta-feira (14), viram a vítima caída no buraco e acionaram o Corpo de Bombeiros.Equipes foram até o local, retiraram o ciclista, prestaram os primeiros socorros e levaram o homem para a Santa Casa de Tanabi.Devido aos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde passou por exames de rotina e permanece internado. O estado de saúde dele é estável.Ainda segundo a corporação, a bicicleta não tinha nenhuma lanterna de sinalização.