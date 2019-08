O condutor da caminhonete seguia pela rua Sergipe, assim como o motociclista, quando teria dado seta para convergir na rua Guaporé, o piloto teria colidido contra o pneu do veículo

publicado em 14/08/2019

A Polícia Militar de Votuporanga compareceu no local para registrar o acidente entre uma caminhonete e uma moto (Foto: A Cidade)

Da redaçãoUm acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira entre uma caminhonete e uma motocicleta, no cruzamento entre as ruas Sergipe e Guaporé, em Votuporanga. O motociclista sofreu ferimentos leves.Segundo informações preliminares, o condutor da caminhonete seguia pela rua Sergipe, assim como o motociclista, quando teria dado seta para convergir na rua Guaporé, o piloto teria colidido contra o pneu do veículo.O motorista e a passageira não sofreram ferimentos. Já o motociclista, teve apenas ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga e encaminhado para receber atendimento médico.Uma equipe da Polícia Militar também compareceu no local dos fatos para registrar o boletim de ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.