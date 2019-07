O homem teria sido encontrado na enfermaria do presídio enforcado

publicado em 25/07/2019

A reportagem do A Cidade contatou a Secretaria de Administração Penitenciária, porém, até o momento, não obteve retorno (Foto: Reprodução)

Um morador de Votuporanga, de 25 anos, que foi preso no Centro de Detenção Provisória de Rolândia por tentativa de roubo na última terça-feira, no bairro Pozzobon, foi encontrado morte na manhã desta quinta-feira.

Segundo informações preliminares, o homem teria sido encontrado na enfermaria do presídio enforcado. O jornal A Cidade entrou em contato com o Centro de Detenção Provisória de Riolândia e foi informado de que responsáveis estão no local para apurar o caso.