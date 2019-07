De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada para o Hospital de Base. Local do acidente está passando por obras.

Moto ficou parcialmente destruída após acidente em Rio Preto — Foto: Reprodução/TV TEM

Um jovem de 18 anos ficou gravemente ferido após bater a moto que pilotava na traseira de um carro no bairro São Deocleciano, em São José do Rio Preto (SP), na manhã desta quarta-feira (17).De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima trafegava pela avenida José da Silva Sé sentido bairro quando não conseguiu frear e colidiu com a traseira de um veículo que estava parado na via por causa de obras em uma ponte.Com o impacto da batida, o jovem sofreu ferimentos graves por todo o corpo e a frente da motocicleta ficou parcialmente destruída. O condutor do carro não se machucou.Ainda segundo os bombeiros, o resgate foi acionado por testemunhas e compareceu ao local da batida.A vítima foi levada para o Hospital de Base de Rio Preto, onde foi sedada, entubada e passa por exames de imagem.A Polícia Civil foi chamada para investigar as causas do acidente.