O caso foi registrado e as causas do incêndio serão investigados pelas autoridades

publicado em 31/07/2019

O Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado para conter as chamas na vegetação na rodovia Euclides da Cunha (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO Corpo de Bombeiros de Votuporanga foi acionado na tarde desta quarta-feira para conter um incêndio em uma vegetação próximo ao trevo de Valentim Gentil. Segundo informações preliminares, não houve registros de feridos no local.O incêndio foi registrado na rodovia Euclides da Cunha e uma equipe do Corpo de Bombeiros do município compareceu no local e, com o auxílio do caminhão pipa de uma usina, conseguiram conter as chamas rapidamente.O caso foi registrado e as causas do incêndio serão investigados pelas autoridades.