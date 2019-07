Segundo informações, o bebê foi socorrido pela equipe e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 01/07/2019

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, foi acionado para atender a ocorrência e prestar socorro à criança (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

Um bebê de um ano e dois meses acabou se afogando ao cair em uma piscina, durante a tarde deste domingo, em Votuporanga. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, foi acionado para atender a ocorrência e prestar socorro à criança.

Segundo informações, o bebê foi socorrido pela equipe e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. O hospital informou o jornal A Cidade que “P.M.S.B.A., de um ano e dois meses, deu entrada no domingo (30), às 17h22, vítima de afogamento. Ele passou por atendimento e foi transferido pela manhã (segunda-feira) para o Hospital de Base de São José do Rio Preto”.