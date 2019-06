Segundo a Polícia Militar, essa não é a primeira vez que a unidade é invadida.

publicado em 25/06/2019

Criminosos reviraram armários na creche em Olímpia — Foto: Arquivo Pessoal





Vândalos invadiram e depredaram uma creche em Olímpia (SP) na madrugada desta terça-feira (25). Os criminosos chegaram a colocar esterco na máquina de lavar roupas.

De acordo com a Polícia Militar, uma porta da unidade foi arrombada e uma sala do berçário teve vários objetos jogados no chão e armários revirados.

As aulas não precisaram ser suspensas porque os alunos foram remanejados para salas que não foram atingidas. Os funcionários estão na manhã desta terça-feira organizando, fazendo a limpeza e verificando se algum objeto foi furtado.Em nota, a prefeitura informou que a unidade já havia sido invadida em abril deste ano e, desde então, as portas foram consertadas e reforçadas e o muro foi ampliado.

A creche possui sensores de infravermelho em algumas salas, mas estão providenciando a instalação de câmeras de segurança em toda a escola.

Ainda de acordo com a prefeitura, também está em andamento a implantação de um alambrado reforçado ao redor da escola e a contratação de um vigia.