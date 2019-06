Segundo o boletim, a vítima estava na casa do suspeito quando teria sido golpeada com facão na cabeça após a discussão

11/06/2019

O investigado foi levado até a Central de Flagrantes para prestar declarações para a polícia

Uma discussão em um chur rasco, em uma residência localizada na rua Leonardo Commar, no bairro Pozzobon, em Votuporanga, resultou em uma grave agressão contra um homem de 40 anos, durante a noite do último sábado. A Polícia Militar foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender o caso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de agressão por golpe de facão, no entanto, quando estava se deslocando até o local, os policiais localizaram a vítima sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, tendo em vista de que o homem, de 40 anos, havia saído na rua para pedir socorro.

Conforme consta na ocorrência, a vítima declarou que estava em um churrasco na casa de seu amigo e em dado momento os dois haviam se desentendido e o indivíduo havia lhe agredido com um golpe de fação em sua cabeça e em seu rosto.

Os policiais militares se deslocaram até a residência onde ocorreram os fatos e foram informados pela mãe do investigado de que ele havia saído do local. A PM ainda foi informada de que apenas os dois envolvidos estavam participando do churrasco no fundo da casa, e a arma, que teria sido utilizada no crime, também não foi localizada.

A vítima foi encaminhada até a Santa Casa de Votuporanga. O jornal A Cidade foi informado de que o homem “deu entrada no Pronto Socorro neste sábado (8), às 21h06, vítima de agressão. Ele passou por atendimento, mas foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto ainda no sábado, às 23h54”.

Neste domingo, uma equipe da Polícia Militar deu andamento a ocorrência. Durante patrulhamento, os policiais receberam uma informação do COPOM de que o suspeito estaria em um bar, próximo ao local dos fatos.

Ao chegar no estabelecimento, a equipe foi informada de que o investigado estava em sua residência, onde foi localizado posteriormente. Questionado sobre o ocorrido, o homem negou que teria agredido o amigo, bem como qualquer envolvimento com o fato.