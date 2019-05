Os policiais militares deram voz de prisão em flagrante para a acusada, sendo encaminhada até o Plantão Policial de Votuporanga

publicado em 25/05/2019

Os policiais do Rocam e Força Tática apreenderam diversas drogas, dinheiro e material usado para embalagem Foto: Divulgação/PM

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Policiais militares do Rocam e da Força Tática prenderam, durante a noite de anteontem, uma mulher de 24 anos por envolvimento com o tráfico de drogas pelo bairro São Cosme em Votuporanga. O flagrante aconteceu durante o patrulhamento da equipe pela zona Leste da cidade.

Segundo informações dos policiais, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que uma mulher estaria comercializando entorpecentes naquela região, mais precisamente em frente a um bar, onde usava o carrinho de bebê para esconder a droga e um bebê de dois meses para despistar as abordagens policiais.

Conforme consta na ocorrência, os policiais militares localizaram a indiciada em frente ao local e realizaram a abordagem. Em revista pelo carrinho de bebê, foram encontrados três porções de cocaína e com a mulher foi localizado certa quantia em dinheiro. Questionada, ela teria informado que em sua residência havia mais entorpecentes e material utilizado para embalar.

A equipe se deslocou até a residência da acusada, onde em revista pelo local, a equipe policial encontrou dentro do guarda-roupas uma bolsa contendo dezenas de porções do mesmo entorpecentes, duas balanças de precisão, peneira, sacos plásticos e material para armazenar as porções, além de apreender mais uma quantia em dinheiro proveniente do tráfico.

Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante para a acusada, sendo encaminhada até o Plantão Policial de Votuporanga, onde a autoridade policial ratificou a prisão e a indiciada permaneceu detida à disposição da Justiça.