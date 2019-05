Após cometer o crime, os indivíduos fugiram pela avenida José Marão Filho em direção à avenida Antônio Augusto Paes

Dois bandidos armados em uma motocicleta abordaram e roubaram o aparelho celular de uma jovem de 18 anos na avenida Emílio Arroyo Hernandes, em Votuporanga. O caso foi registrado Primeiro Distrito Policial da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima conduzia sua bicicleta pelo viaduto que liga a avenida Emílio Arroyo Hernandes com a avenida Brasil, quando ao se aproximar do entroncamento com a avenida José Marão Filho, parou na pista para fazer a conversão a esquerda. Neste momento, dois homens em uma motocicleta se aproximaram.

De acordo com a mulher, ao pararem ao lado de sua bicicleta, o passageiro mostrou uma arma de fogo e exigiu que a vítima entregasse seu aparelho celular, que estava guardado em sua mochila. Após cometer o crime, os indivíduos fugiram pela avenida José Marão Filho em direção à avenida Antônio Augusto Paes.