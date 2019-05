As drogas e demais objetos foram apresentados na Dise de Votuporanga

publicado em 10/05/2019

Os policiais apreenderam drogas, dinheiro e material para a embalagem (Foto: Divulgação/Força Tática)

Na noite desta quinta-feira, em patrulhamento pelo Rocam juntamente com a equipe da Força Tática em combate ao crime na região, policiais prenderam três indivíduos por tráfico de drogas no bairro Estação.

Segundo informações dos policiais, a equipe encontrou os acusados em frente a uma residência desabitada, local em que receberam informações de que eles utilizavam para praticar o crime, e realizaram a abordagem.

Em busca pela residência, foi localizado pelos policiais militares diversas porções de crack, maconha, além de uma quantia em dinheiro, plásticos usados para embalagem da droga e uma balança de precisão.