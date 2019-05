Deputado estadual se reuniu com o secretário de Justiça e iniciou as tratativas para a reforma

publicado em 17/05/2019

Foto:Assessoria de Comunicação

O deputado Carlão Pignatari participou nesta quinta-feira (16) de reunião com o secretário de Justiça do Estado, Dr. Paulo Dimas, e pediu reforma do Fórum da Comarca de Votuporanga.

O pleito foi apresentado ao deputado pelo Dr. Evandro Pelarim, Diretor da Região Administrativa Judiciária (RAJ) de São José do Rio Preto e pelo Dr. Sérgio Barbato, Diretor do Fórum de Votuporanga.

“Nosso apoio é absoluto para o bom funcionamento do poder judiciário e para isso participamos sempre buscando melhorias para atender a população e a nossa região”, destacou Carlão.

A reunião foi acompanhada pela Dra. Ana Paula Bandeira Lins, Secretaria Executiva da Justiça e Cidadania e o pedido do líder do governo João Doria na Assembleia Legislativa foi bem recebido. Começaram as tratativas para a sua viabilização.

Conquistas para o Fórum de Votuporanga

A busca de investimentos para o sistema judiciário de Votuporanga e da região é uma marca no mandato de Carlão Pignatari.

No município de Votuporanga, Carlão articulou a instalação da 2ª Vara e mais recentemente a 6ª e 7ª - dando agilidade e eficiência nos trâmites para atender a população.