publicado em 16/05/2019

A ação criminosa foi flagrada por uma câmera de segurança de um estabelecimento próximo do local (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

Uma moradora teve sua motocicleta furtada no centro de Votuporanga durante a tarde desta quinta-feira. Segundo informações da vítima, o veículo estava estacionado na rua Amapá, próximo da “Escola de Educação Passo a Passo”, local onde trabalha.

Conforme informações a mulher para o jornal A Cidade, o criminoso chegou por volta das 16h, de alguma forma conseguiu dar a partida na motocicleta e fugiu logo em seguida pilotando o veículo. A ação criminosa do suspeito foi flagrada por uma câmera de segurança de um estabelecimento próximo do local.

De acordo com a vítima, o crime só foi percebido quando ela saiu de seu trabalho para ir embora e notei que o veículo não estava mais no local. O boletim de ocorrência foi ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes do município e as imagens foram disponibilizadas para a investigação policial. Até o momento, tanto o suspeito quanto o veículo não foram localizados.