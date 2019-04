Os policiais informaram que durante a abordagem o homem apresentou resistência para sair do veículo

Um homem de 46 anos foi flagrado dirigindo na contramão na rodovia SP-320, no bairro Pozzobon, em Votuporanga, na noite deste domingo, por volta das 19h. Durante a prisão, ele alegou para os policiais que queria se matar.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem, que reside no Pozzobon, passou pela base da Polícia Militar de Votuporanga trafegando na contramão da direção da via, então foi abordado no Km 116 da rodovia SP-320. Ele passou pelo teste do etilômetro (bafômetro), que apresentou resultado de 0,75 mg/l, então foi conduzido em seguida para o Plantão Policial.

Os policiais informaram que durante a abordagem o homem apresentou resistência para sair do veículo, alegando que desejava se matar, por isso trafegava o veículo em alta velocidade e na contramão da via.