publicado em 03/04/2019

O veículo foi retirado do local com o auxilio de um guincho da cidade (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira, na rotatória da avenida Horácio dos Santos, próximo ao Terminal Rodoviário de Votuporanga. Apesar do susto, ninguém de feriu.

No veículo estavam duas mulheres, sendo a condutora e uma passageira. Segundo informações do companheiro de uma das vítimas, a motorista parou no sinal de “pare” para realizar a conversão na rotatória seguindo sentido centro, teria perdido a direção, passado por cima do canteiro central e caído no barrando.

Conforma as informações, nenhuma das vítimas sofreu ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. As mulheres foram levadas para a Casa de Saúde, por conta do susto.

