Os agentes da Especializada de Votuporanga já investigavam as ações do indiciado pelo envolvimento com crime na região

publicado em 06/04/2019

Foram apreendidas drogas, dinheiro e material que seria utilizado no processo de embalagem (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Delegacia de Investiga ções Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na noite desta sexta-feira um homem de 19 anos por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Monte Verde na cidade. Os agentes da Especializada já investigavam as ações ilícitas do jovem no crime.

Na noite desta sexta-feira, os policiais acompanharam a movimentação do indiciado, flagrando quando ele teria ido até o bairro Matarazzo para adquirir os entorpecentes. A equipe aguardou que ele retornasse até a residência, no bairro Monte Verde.

Ao perceber que seria abordado pelos policias, o rapaz tentou fugir, no entanto, após breve perseguição, foi abordado pela equipe. Durante busca pessoal, foram localizados um pacote contendo cerca de 11 gramas de cocaína, que posteriormente seriam fracionadas e renderiam em torno de 35 porções para serem vendidas aos dependentes.

As autoridades ainda realizaram buscas pela casa, onde encontraram tubos plásticos, um prato, uma peneira e uma colher que seriam utilizados no processo de embalagem das drogas, além de apreenderem uma quantia em dinheiro.