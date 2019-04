O DER esteve no local para interditar a pista e fazer a limpeza

publicado em 17/04/2019

O motorista não se feriu (Foto: A Cidade)

Da redação

Um caminhão carregado com cimento tombou na alça de acesso para a rodovia Péricles Belini durante a tarde desta quarta-feira, próximo de Votuporanga. Segundo informações preliminares, o veículo seguia sentido a rodovia Euclides da Cunha, quando ao realizar a curva para entrar na alça de acesso, sentido Nhandeara, a carga teria tombado.

Conforme as informações, os sacos de cimento teriam ficado espalhados pelo canteiro e parte da via. O DER esteve no local para interditar a alça de acesso para fazer a limpeza da pista. O motorista não se feriu.