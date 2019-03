Ex-presidente permaneceu preso por quatro noites em uma sala da corregedoria da PF, no terceiro andar do prédio da Superintendência no Rio.

publicado em 26/03/2019

Temer pouco antes de deixar a sede da PF (Foto: Ricardo Moraes/Reuters)

O ex-presidente Michel Temer deixou, na noite desta segunda-feira (25), a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, local onde estava preso desde a última quinta-feira (21).

A saída se deu por volta das 18h40. Às 20h07, o avião com Temer decolou do Aeroporto Santos Dumont rumo a São Paulo, onde chegou às 21h15.

A decisão de libertar o ex-presidente e outros sete presos pela força-tarefa da Lava Jato foi assinada pelo desembargador Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O Ministério Público Federal informou que vai recorrer.

T emer permaneceu preso por quatro noites em uma sala da corregedoria, no terceiro andar do prédio da PF. O local, com cerca de 20 m², é uma das poucas salas no edifício com banheiro privativo. O espaço tinha também frigobar e ar-condicionado, além da previsão da instalação de uma TV.