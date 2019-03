Durante o registrado da ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, precisou ser acionado para atender um pedestre que estava observando a colisão e teria caído no chão

publicado em 28/03/2019

Felizmente, ninguém se feriu durante a colisão (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira entre um carro e um ônibus, no cruzamento das ruas Maria de Freitas Leite com a avenida Da Saudade, no bairro Cidade Nova, próximo a um hospital de Votuporanga.

Segundo informações preliminares, o transporte coletivo da prefeitura de Álvares Florence e o automóvel teriam colidido lateralmente. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência, e felizmente, ninguém ficou ferido no acidente. As causas do acidente serão investigadas.

Durante o registrado da ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, precisou ser acionado para atender um pedestre que estava observando a colisão e teria caído no chão. Ele foi conduzido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por atendimentos e seu estado de saúde é estável.