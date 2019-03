Felizmente, durante a ocorrência, não houve registros de feridos no local

publicado em 28/03/2019

A equipe dos Bombeiros esteve no local para conter as chamas (Foto: Reprodução)

Da redação

O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta quinta-feira para conter as chamas em um imóvel, localizado na avenida Prestes Maia, no bairro Estação em Votuporanga. Segundo informações preliminares, o local possui uma loja de aparelhos celulares e acessórios.

Conforme as informações, as chamas rapidamente se alastraram pelo telhado, no entanto, a equipe do Bombeiros chegou ao local para atender a ocorrência e conseguiram conter o fogo.

Felizmente, durante a ocorrência, não houve registros de feridos no local. As causas do incêndio serão apuradas pelas autoridades.