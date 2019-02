Policias militares foram acionados via COPOM para atender a ocorrência de agressão familiar no bairro Estação na cidade

Policiais militares prenderam em flagrante uma jovem de 22 anos após agredir com um pedaço de madeira seu pai em sua residência durante a noite deste domingo em Votuporanga. A PM foi acionada por meio do contato do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a ocorrência de agressão familiar na rua Germano Robach, no bairro Estação.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais informaram que na ligação era possível ouvir gritos de socorro. No local dos fatos, a polícia constatou que o pai, de 64 anos, teria sido agredido pela filha com um pedaço de madeira. A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Votuporanga com queixas de dores abdominais, nas costelas e dificuldade em respirar. Ele atendido e liberado.

Conforme consta na ocorrência, em virtude dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante à mulher, que apresentou sinais de violência. A jovem foi encaminhada até a Central de Flagrantes, onde o delegado informou que além de ameaçar e agredir as autoridades, a indiciada quebrou os vidros de uma janela e danificou a parede da delegacia.