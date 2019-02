A vítima foi socorrida em estado grave com lesões na cabeça e encaminhado até a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 09/02/2019

A equipe do Samu de Votuporanga atendeu a ocorrência (Foto: Reprodução)

Um atropelamento foi registrado na manhã deste sábado (9) na rua Thomaz Paes da Cunha Filho, no bairro Estação, em Votuporanga, e deixou um homem, de 42 anos, gravemente ferido. Segundo informações preliminares, um carro transitava pela via quando atingiu a vítima, próximo ao Almoxarifado Municipal.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, foram acionadas para atender a ocorrência. A vítima foi socorrida em estado grave com lesões na cabeça e encaminhado até a Santa Casa de Votuporanga.

O hospital informou “que J.A.S., de 42 anos, deu entrada no Pronto Socorro neste sábado (09/02), às 09h06, vítima de atropelamento. Ele passa por atendimento médico na Emergência. Seu estado de saúde é considerado grave”.

As causas do acidente serão investigadas pela polícia.