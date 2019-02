O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes de Votuporanga e o caso será encaminhado para a investigação

publicado em 25/02/2019

Os policiais apreenderam as ferramentas utilizadas no crime e que foram deixadas pelos bandidos (Foto: Reprodução)

Érika Chausson

Érika Chausson





Uma agência bancária, localizada na rua Amazonas no centro de Votuporanga, foi invadida e furtada por indivíduo desconhecido durante a madrugada deste domingo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o gerente do local informou aos policiais que o alarme havia disparado.

Segundo consta na ocorrência, o homem compareceu até o banco e constatou que um indivíduo havia entrado no local e, com o auxilio de ferramentas, teve acesso ao caixa eletrônico, de onde conseguiu abrir um dos aparelhos e furtar uma quantia em dinheiro.

De acordo com a vítima, durante a ação do criminoso não foi constatado nenhum tipo de arrombamento ou dano no local. Ele ainda alegou que o sistema de câmera de segurança da agência bancária estava desligado, o que impossibilitou a filmagem dos ladrões.

Conforme o boletim de ocorrência, os policias militares ainda informaram que durante patrulhamento de rotina pela região na noite anterior, um veículo trancado e sem ocupante estava estacionado em frente ao local. A equipe ainda alegou que a porta do estabelecimento estava aberta, tendo os policiais fechado em seguida.

Durante o registro da ocorrência, foram apreendidas as ferramentas utilizadas no momento do crime e que foram deixadas pelos bandidos. O boletim de ocorrência foi registrado na Central de Flagrantes de Votuporanga e o caso será encaminhado para a investigação.