Segundo a delegacia de Cosmorama, as investigações do caso já estão em andamento

publicado em 15/01/2019

A Policia Militar foi acionada via COPOM para atender a ocorrência

Da redação





A Polícia Militar de Cosmorama está procurando um homem de 29 anos suspeito de matar a facadas Luis Carlos de Sousa, o Pebinha, de 31 anos, durante uma discussão na noite de domingo naquela cidade. O crime aconteceu na avenida Luiz Buzzo, no bairro Santo Antônio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via COPOM (Central de Controle da Polícia Militar) para atender a ocorrência. No local, foram informados pela companheira do suspeito, que estava em frente à residência, de que a vítima e seu marido haviam discutido, mas que não presenciou a briga porque estava no banheiro.

Ainda o boletim, a mulher teria ouvido seu companheiro dizendo que Pebinha havia ‘envolvido’ com sua filha. Os policiais alegaram que na residência foram encontrados vestígios da luta corporal entre os homens e que a vítima estava caída no chão com uma faca na mão. Uma ambulância foi acionada pelas autoridades, que constataram o óbito no local.

A delegacia de Cosmorama, que registrou a ocorrência, informou ao A Cidade que as investigações do caso já deram andamento. “As investigações estão em andamento, foi instaurado o inquérito e já qualificamos as testemunhas para serem ouvidas”, falou.