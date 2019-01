Trabalho conjunto da Polícia Militar com a Vara da Infância e Juventude visa cumprir 52 mandados de apreensão nesta terça-feira (22)

publicado em 22/01/2019

Menores apreendidos em Rio Preto serão levados para a Fundação Casa (Foto: Reprodução)

Uma operação da Polícia Militar em parceria com a Vara da Infância e Juventude é realizada nesta terça-feira (22) para investigar a participação de adolescentes em crimes como tráfico de drogas, furtos e roubos.

As equipes estão nas ruas para cumprir 52 mandados de apreensão de menores envolvidos em casos investigados. As viaturas saíram cedo do Comando de Policiamento do Interior 5 (CPI-5).

Do total de mandados, sete adolescentes têm internação decretada pela Justiça da Infância e Juventude.

Caso os menores sejam encontrados, serão levados pra cadeias da região, onde podem ficar até cinco dias aguardando vaga na Fundação Casa.

Os outros adolescentes, se apreendidos, serão encaminhados ao fórum para serem ouvidos.