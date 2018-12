Os horários de maior fluxo de veículos nas rodovias são hoje de manhã e na terça de manhã e à noite

publicado em 22/12/2018

A expectativa da polícia rodoviária é que muitos veículos transitem pelas rodovias perto da cidade (Foto: Reprodução )

A Polícia Rodoviária iniciou a operação para as festividades de fim de ano para intensificar a fiscalização nas rodovias da região noroeste paulista afim de combater as irregularidades dos condutos de veículos neste feriado.

Em Votuporanga, a Polícia Rodoviária iniciou a operação, assim como em todo o Estado, ontem e a fiscalização deve seguir até às 23h59 de terça-feira. Segundo informações do tenente César Augusto da Silva em conversa com o A Cidade¸ a expectativa é que muitos veículos transitem pelas rodovias próximo a cidade.

Durante a operação, mais policiais são distribuídos nas rodovias para controlar o trânsito para o Natal e ano novo. “Nós nos preparamos com o máximo que tínhamos à disposição, ou seja, o que podíamos colocar de extra, colocamos”, falou César.

De acordo com o tenente, os horários que costumam ter o maior fluxo de automóveis nas rodovias são no hoje de manhã e na terça-feira, dia de Natal, no período da manhã e da noite. Para o ano novo, os horários são semelhantes. A recomendação é que os condutores evitem os horários de picos e redobrem a atenção para evitar acidentes ou demais problemas.

Em São José do Rio Preto, a expectativa é de que 318 mil veículos passem pela BR-153 e Washington Luís (SP-310) entre os dias 21 e 25 de dezembro e de 28 de dezembro a 1º de janeiro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto, a operação servirá para reduzir o número de acidentes neste período. Além do movimento esperado, ainda de acordo com a PRF, os motoristas terão que redobrar a atenção no trânsito em vários trechos que estão em obra na BR-153. São cinco pontos de desvio na rodovia, por causa da construção de 13 viadutos, oito passarelas e uma ponte.