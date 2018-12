A prisão aconteceu por meio de uma operação realizada através de denuncias sobre a pratica do crime no local

publicado em 28/12/2018

Os policiais encontraram três tijolos de maconha pesando no total de aproximadamente dois quilos e cinco pacotes de cocaína com o peso de quase dois quilos (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Policiais militares pertencentes a Força Tática e o Rocam prenderam anteontem dois indivíduos por tráfico de drogas em um barracão localizado no 6º Distrito Industrial de Votuporanga. A prisão aconteceu por meio de uma operação realizada através de denúncias sobre a prática do crime no local.

Segundo informações dos policiais, as equipes receberam uma denúncia de que um barracão de reciclagem no º 6 Distrito Industrial estava sendo usado como depósito para guardar drogas. Anteontem, os policiais foram informados que haveria uma negociação de tráfico no local.

As esquipes especializadas realização a operação no barracão, onde localizaram dois indivíduos maiores de idade e um menor envolvido com a comercialização de entorpecentes. Durante a ação, as autoridades encontraram três tijolos de maconha pesando aproximadamente dois quilos e cinco pacotes de cocaína com o peso de quase dois quilos. Além de materiais utilizados para a venda das drogas, dinheiro e uma motocicleta.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante aos dois indiciados e a apreensão do adolescente, que já são conhecidos nos meios policiais. Os envolvidos foram conduzidos a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a autoridade policial decretou a prisão por tráfico de drogas aos acusados e ato infracional ao menor. A dupla foi encaminhada para a cadeia pública local e o adolescente permaneceu a disposição da Vara da Infância e Juventude.