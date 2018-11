Adolescente comercializava o entorpecente durante a feira na praça São Bento

publicado em 08/11/2018

Menor vendia maconha durante a feira, que acontece na praça São Bento (Foto: DISE)

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) apreendeu um adolescente por tráfico de drogas no bairro da Estação, no fim da tarde de hoje em Votuporanaga. Segundo informações preliminares, o jovem já estava sendo investigado pela prática do crime.

De acordo com a equipe da DISE, os policiais abordaram o menor embalando porções de maconha para a comercialização durante a realização da feira, que acontece no período noturno na praça São Bento. As autoridades também apreenderam materiais que eram utilizados no processo de embalagem dos entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro, de origem do tráfico de drogas.