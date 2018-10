O acidente foi registrado por volta das 15h50 desta terça-feira (9)

publicado em 09/10/2018

(Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira (9), por volta das 15h50, no cruzamento das ruas Tibagi e Ivaí.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar de Votuporanga, o condutor de uma Strada iniciou a travessia da via sem notar que uma Honda Biz trafegava pela rua Tibagi, sentido bairro-Centro, ocasionando a colisão lateral.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu a condutora da Biz, A.C.R., de 30 anos. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento com ferimentos leves. O condutor do outro veículo não sofreu ferimentos.