O vereador Nilton Santiago (MDB), de Votuporanga, esteve em São Paulo nesta semana participando de audiências na Assembleia Legislativa, onde pleiteou recursos financeiros destinados à área da saúde do município

publicado em 06/12/2024

As audiências reforçam o compromisso do vereador em buscar recursos e parcerias que contribuam para o avanço dos serviços de saúde em Votuporanga (Foto: Assessoria)

Da AssessoriaO vereador Nilton Santiago (MDB), de Votuporanga, esteve em São Paulo nesta semana participando de audiências na Assembleia Legislativa, onde pleiteou recursos financeiros destinados à área da saúde do município.Santiago, que estava acompanhado do chefe de Gabinete da Câmara Municipal, Marcelino Poli, se reuniu com os deputados estaduais Carlão Pignatari e Sebastião Santos, reforçando a importância de investimentos para melhorar o atendimento à população.Em encontro com Carlão Pignatari, o parlamentar solicitou apoio para destinar uma emenda ao orçamento estadual que será direcionada à Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é intensificar o combate às pragas urbanas por meio de ações da Vigilância Ambiental.“O ambiente urbano, com condições como umidade, alimentação abundante e terrenos baldios, se torna um habitat ideal para diversas espécies de pragas, que possuem alta capacidade de adaptação e resistência. Isso torna o controle e extermínio dessas pragas, que se reproduzem principalmente no inverno e proliferam no verão, um grande desafio. Essas espécies representam um risco à saúde pública”, explicou o vereador.Santiago também ressaltou que a verba solicitada será essencial para fortalecer o trabalho de controle dessas pragas, garantindo mais segurança e bem-estar para os moradores de Votuporanga.Além disso, em reunião com o deputado Sebastião Santos, Nilton Santiago protocolou um ofício solicitando a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para o custeio da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o vereador, o recurso será utilizado na aquisição de medicamentos e equipamentos, indispensáveis para a estruturação e melhoria do atendimento no município.“A saúde é uma prioridade absoluta nas políticas públicas, englobando promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Investir em medicamentos e equipamentos é essencial para oferecer um atendimento digno e de qualidade aos nossos munícipes”, afirmou Santiago.As audiências reforçam o compromisso do vereador em buscar recursos e parcerias que contribuam para o avanço dos serviços de saúde em Votuporanga.