Os interessados têm até o dia 25 de abril (quinta-feira) para se inscreverem no processo seletivo

publicado em 17/04/2024

O Centro Universitário de Votuporanga (Unifev) está com uma oportunidade para quem tem interesse em ser professor de curso superior (Foto: Unifev)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O Centro Universitário de Votuporanga (Unifev) está com uma oportunidade para quem tem interesse em ser professor de curso superior. A instituição está com inscrições abertas para a contratação de docente para a disciplina de Farmacotécnica, do curso de Farmácia. Os interessados têm até o dia 25 de abril (quinta-feira) para se inscreverem no processo seletivo.

Para concorrer à vaga, é necessário possuir graduação em Farmácia e pós-graduação Stricto Sensu na área de Fármacos e Medicamentos, reconhecidos e credenciados pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, os candidatos devem preencher a ficha de inscrição eletrônica disponível no site da Unifev e informar o link de acesso ao currículo na plataforma Lattes.

De acordo com o Centro Universitário, o processo seletivo será composto por três etapas: avaliação escrita, avaliação profissional (didática) e análise curricular. É importante ressaltar que o tempo de experiência profissional e em docência serão valorizados durante a seleção.

O resultado final será divulgado no dia 27 de maio, a partir das 17h, e o edital completo, juntamente com mais informações sobre o processo seletivo, pode ser acessado através do site unifev.edu.br/docentefarmacia.