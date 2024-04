Ao todo, a licitação prevê a instalação de 649 radares em estradas de todo o Estado; 36 deles foram reservados para a região

Radares retirados das rodovias que cortam Votuporanga em 2021 irão voltar para os mesmos lugares ainda neste ano (Foto: A Cidade)

Em comunicado encaminhado à imprensa, o DER (Departamento de Estradas e Rodagens) do Estado de São Paulo, reafirmou que as rodovias que cortam Votuporanga e região serão equipadas com novos radares ainda neste ano. De acordo com o órgão, no dia 26 de fevereiro ocorreu a abertura dos envelopes da primeira fase da licitação para aquisição dos radares e o processo encontra-se na fase de análise de preço.

Depois de mais de dois anos sem fiscalização eletrônica, a velocidade nas voltará a ser controlada em pelo menos três pontos fixos da Euclides da Cunha (SP-320) e Péricles Belini (SP-461), em Votuporanga. Ao todo, a licitação prevê a instalação de 649 novos radares em estradas de todo o Estado de São Paulo, sendo que 36 deles foram reservados para a região.

De acordo com relatório disponibilizado no site do DER, nove empresas e consórcios se habilitaram na licitação do lote 9, relativo à Divisão Regional de São José do Rio Preto, que tem orçamento de R$ 13,2 milhões.

Em Votuporanga os equipamentos serão instalados na rodovia Euclides da Cunha em dois trechos, um na altura do km 516 (Pontilhão do São Cosme) e outro no km 522 (nas proximidades do Posto Trevão). Já na Péricles Belini (Pontilhão do Frango Rico). Todos, portanto, devem voltar para mesmo local onde estavam instalados até 2021, quando foram retirados após o fim do contrato.

Diferente dos radares antigos, no entanto, os novos equipamentos serão mais modernos e eficientes. Além de fiscalizar a velocidade eles farão a leitura automática de placas (OCR) e terão, ainda, a função de contagem de veículos, com capacidade de transmissão das informações em tempo real para o DER.

“Além de ampliar a área de cobertura, os novos equipamentos serão mais modernos e eficientes, capazes de fiscalizar a velocidade e fazer a contagem de veículos, com a leitura automática das placas e transmissão em tempo real para uma central do DER. A previsão é que os novos radares estejam em operação ainda neste ano”, completa a nota do departamento.

Com o sistema de leitura automática de placas o sistema vai reforçar o programa “Muralha Paulista” para ampliar a segurança no estado. Com a leitura de placas, será possível integrar o sistema ao Detecta, programa de monitoramento do Estado de São Paulo que reúne informações de câmeras e faz o cruzamento de dados, permitindo, por exemplo, identificar carros roubados ou furtados.