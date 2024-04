A votação ocorreu com urnas eletrônicas durante esta segunda-feira (15)

publicado em 16/04/2024

Votação no CEM Professora Anita Lievana Camargo, no Residencial Parque do Lago (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

A eleição para a presidência do grêmio estudantil do CEM (Centro de Educação Municipal) Professora Anita Lievana Camargo, no bairro Parque Residencial do Lago, na zona Leste de Votuporanga, foi diferente. A votação ocorreu com urnas eletrônicas durante esta segunda-feira (15).

A escola conta com cerca de 460 alunos, do 1º ao 5º ano, que tiveram a oportunidade de escolher uma das duas chapas: 1 – “Oportunidade para Crescer” e 2 – “Elite UM (União e Movimento)”. Cada chapa é composta por presidente, vice e pelos demais cargos, totalizando 12 ocupações.

O resultado final, divulgado por volta das 17h30, foi surpreendente. A chapa 1 venceu por um voto de diferença, já que obteve 186 votos, e 185 estudantes votaram na chapa 2. No total, 372 crianças votaram, e um voto foi em branco.

De acordo com o chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga, Robson Oliveira, a escola solicitou urnas para o órgão, que perguntou se a direção da unidade de ensino gostaria de usar as eletrônicas. “Então colocamos um programa de treinamento, que geralmente utilizamos para fazer essas ações de cidadania, e as crianças de seis a dez anos estão votando. Está sendo muito legal”, contou ao jornal A Cidade, que conferiu de perto um pouco da votação.

Robson destacou que inciativas como está são importantes porque ajudam a despertar, desde cedo, o interesse pela democracia. “A gente conversou com elas antes da votação, as professoras explicaram o que é uma votação, o que é uma eleição e aqui eles estão tendo na prática”, acrescentou.